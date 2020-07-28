У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 16,6 млн осіб



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Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (4 433 410)

Від початку пандемії 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер

У світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус становить 16 650 48 осіб. Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому від початку пандемії 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (4 433 410). Кількість померлих – 150 444, одужали – 2 136 603 особи.

На другому місці Бразилія – 2 446 397 (87 737 осіб померли й 1 667 667 одужали). На третьому місті Індія із 1 484 136 хворими (33 461 смерть від COVID-19 та 954 004 особи, що одужали).

До відома, у США приступили до третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.