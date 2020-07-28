Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2»
Обидві держави мають намір і далі розвивати тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі
Україна і Польща домовилися робити спільні кроки, щоб не допустити реалізації російського проекту «Північний потік-2».
Про це повідомляє МЗС України.
За словами представників відомства, під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Варшаву сторони обговорили взаємодію в сфері енергетики і важливу роль, яку дві країни відіграють у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.
У міністерстві також відзначили, що обидві держави мають намір і далі розвивати тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.
Представники Польщі та України особливо підкреслили, що російський проект «Північний потік-2» становить загрозу для безпеки Європи в енергетичній сфері, і домовилися перешкодити його реалізації.
Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».
Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.
Раніше повідомляли, що з робочим візитом у Польщу збирається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Попередній робочий візит Зеленського у Польщу відбувся у січні 2020 року.