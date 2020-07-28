Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2»



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Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2»

Обидві держави мають намір і далі розвивати тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі

Україна і Польща домовилися робити спільні кроки, щоб не допустити реалізації російського проекту «Північний потік-2».

Про це повідомляє МЗС України.

За словами представників відомства, під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Варшаву сторони обговорили взаємодію в сфері енергетики і важливу роль, яку дві країни відіграють у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.

У міністерстві також відзначили, що обидві держави мають намір і далі розвивати тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.

Представники Польщі та України особливо підкреслили, що російський проект «Північний потік-2» становить загрозу для безпеки Європи в енергетичній сфері, і домовилися перешкодити його реалізації.

Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.

Раніше повідомляли, що з робочим візитом у Польщу збирається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Попередній робочий візит Зеленського у Польщу відбувся у січні 2020 року.

Про вибори у Польщі та україно-польські стосунки читайте у першій і другій частині інтерв'ю посла Андрія Дещиці «Главкому».