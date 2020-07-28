Протести у США: Трамп погрожує десятьма роками в'язниці тим, хто спотворює урядові будівлі



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Дональд Трамп написав звернення до тих, хто спотворив будівлю суду у Портленді

Анархісти, підбурювачі і протестувальники будуть переслідуватися за законом про захист пам'яток, - президент США

Президент США Дональд Трамп погрожує кримінальною відповідальністю протестувальникам, що чинять акти вандалізму щодо урядових будівель. Про це він написав у Twitter.

«Анархісти, підбурювачі і протестувальники, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді (штат Орегон) або будь-які інші урядові будівлі в усіх наших містах і штатах і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися відповідно до недавно повторно введеного у дію указу про захист пам’яток. Мінімум 10 років в’язниці. Не робіть так!», — написав американський лідер у соцмережі.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

Як повідомлялося, заворушення не припинялися в Портленді всі останні дні. Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів інформувало, що демонстранти, які зібралися біля будівлі федерального суду ввечері 20 липня, нанесли графіті на його стіни аерозольними балончиками з фарбою. Правоохоронні органи у відповідь розпилили сльозогінний газ.

Нагадаємо, масові протести у США почалися наприкінці травня після затримання поліцією чорношкірого Джорд Флойд, якого продавець супермаркету запідозрив у розрахунку підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.