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    У світі

    Протести у США: Трамп погрожує десятьма роками в'язниці тим, хто спотворює урядові будівлі

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    Дональд Трамп написав звернення до тих, хто спотворив будівлю суду у Портленді - Протести у США: Трамп погрожує десятьма роками в'язниці тим, хто спотворює урядові будівлі
    Дональд Трамп написав звернення до тих, хто спотворив будівлю суду у Портленді

    Анархісти, підбурювачі і протестувальники будуть переслідуватися за законом про захист пам'яток, - президент США

    Президент США Дональд Трамп погрожує кримінальною відповідальністю протестувальникам, що чинять акти вандалізму щодо урядових будівель.  Про це він написав у Twitter.

    «Анархісти, підбурювачі і протестувальники, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді (штат Орегон) або будь-які інші урядові будівлі в усіх наших містах і штатах і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися відповідно до недавно повторно введеного у дію указу про захист пам’яток. Мінімум 10 років в’язниці. Не робіть так!», — написав американський лідер у соцмережі.

    Як повідомлялося, заворушення не припинялися в Портленді всі останні дні. Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів інформувало, що демонстранти, які зібралися біля будівлі федерального суду ввечері 20 липня, нанесли графіті на його стіни аерозольними балончиками з фарбою. Правоохоронні органи у відповідь розпилили сльозогінний газ.

    Нагадаємо, масові протести у США почалися наприкінці травня після затримання поліцією чорношкірого Джорд Флойд, якого продавець супермаркету запідозрив у розрахунку підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

     

     

    США Дональд Трамп протест Twitter президент
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