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    «Multumesc, România, Glory to Ukraine»: В Бухаресті українці провели демонстрацію

    Мирні демонстрації проти агресії РФ проходять щосуботи - «Multumesc, România, Glory to Ukraine»: В Бухаресті українці провели демонстрацію

    Мирні демонстрації проти агресії РФ проходять щосуботи

    фото: glavcom.ua

    Учасники привертали увагу до воєнних злочинів Росії

    У суботу, 9 липня, у Бухаресті вчергове пройшла мирна демонстрація українців, що вимушено виїхали в Румунію, передає кореспондент «Главкома».

    Приблизно п’ятдесят українських громадян зібралися біля Університетської площі на мирний мітинг. Українці вчергове прийшли нагадати про воєнні злочини Росії в Україні, про мародерства російських солдат і постраждалих від війни війни.

    Організаторка Дар’я розповіла, що мирні демонстрації проходять щосуботи.

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    «Multumesc, România, Glory to Ukraine»: В Бухаресті українці провели демонстрацію
    «Multumesc, România, Glory to Ukraine»: В Бухаресті українці провели демонстрацію
    «Multumesc, România, Glory to Ukraine»: В Бухаресті українці провели демонстрацію
    Мирні демонстрації проходять щосуботи. фото: glavcom.ua
    Мирні демонстрації проходять щосуботи. фото: glavcom.ua
    Мирні демонстрації проходять щосуботи. фото: glavcom.ua

    «Якомога більше людей тут повинні знати правду, я закликаю щосуботи приходити на демонстрації. Це наш фронт, бо ми тут голос України і ми робимо це для нас самих», – сказала Дар’я.

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    Теги: росія окупанти війна Румунія українці Україна окупація #stoprussia
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    «Multumesc, România, Glory to Ukraine»: В Бухаресті українці провели демонстрацію