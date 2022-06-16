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    Політика

    Президент Румунії після відвідин Ірпеня зробив заяву

    Президент Румунії після відвідин Ірпеня зробив заяву
    фото: Клаус Йоганніс/Твіттер

    Клаус Йоганніс був шокований масштабами руйнувань

    Президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя. Про це він написав у Твіттері.

    «Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного кримінального правосуддя, яке Румунія повністю підтримує», – написав Йоганніс

    В Офісі президента розпочалися переговори Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Румунії Клаусом Йоханнісом.

    До цього лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Румунія Ірпінь Україна правосуддя окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Президент Румунії після відвідин Ірпеня зробив заяву