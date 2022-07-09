Мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні

Решта три заклади із семи почнуть працювати пізніше

Ресторани були закриті від весни

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger знов відкрила свої чотири заклади у Києві. Про це пише Yle.

Всі сім ресторанів Hesburger в Україні були закриті навесні, коли розпочалося військове вторгнення РФ.

Чотири ресторани вже почали роботу, а решта три почнуть працювати пізніше.

У Hesburger зазначають, що українці хочуть повернутися до нормального повсякденного життя, незважаючи на війну.

«Рішення відкрити наші ресторани ми прийняли на прохання менеджерів ресторанів. За словами співробітників, наші клієнти сподівалися, що ресторани відкриються», – сказала генеральна директорка Hesburger Карі Салмела.

У ресторанах Hesburger в Україні працює приблизно 100 працівників.

У компанії зазначили, що не припиняли платити зарплатню працівникам в Україні протягом усього часу, коли ресторани були закриті.

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