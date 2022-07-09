В Конгресі США зацікавились Єрмаком. Розпочався цікавий скандал

«Пан Єрмак викликає багато занепокоєнь»

Представниця Палати представників США Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Є ще закрита частина частина листа, прихована таємницею.

Конгресвумен також згадує в листі, що глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він «затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують». Привіт, Зеленському і його команді. США все чудово бачить)

Спартц пише що «пан Єрмак викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном».

«Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Ця також наш обов’язок перед сміливими українськими солдатами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх», – підсумовує Спартц.

Цікаво, що наближені до ОПУ телеграмчики уже пишуть, що це просто кляті республіканці боряться за владу. І накидають. Але є одне але – Спарц українка з Чернігівщини, яка першою серед українців перемогла на виборах в Палату представників Конгресу США у 2020 році.

У квітні 2022 року Спартц була однією з офіційних представників США, хто відвідав Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також Спарц була присутня на історичному моменті підписання ленд-лізу Джозефом Байденом.

Тому накиди, що ця «блондиниста сука просто зливає Україну» чи ця «республіканка просто зливає нашого чудового Єрмака в часи війни» не котить.

До слова, недавно наші американські друзі натякали, що знають і про приватні рахунки згаданих персонажів. І це сотні мільонів не гривень.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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