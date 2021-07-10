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    МВС отримало черговий вертоліт від Airbus Helicopters (фото)

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    До кінця 2021-го Україна отримає загалом 28 вертольотів - МВС отримало черговий вертоліт від Airbus Helicopters (фото)
    До кінця 2021-го Україна отримає загалом 28 вертольотів
    Фото: МВС

    Гвинтокрил Н-225 приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії України

    Пʼятий вертоліт із 28 законтрактованих з французькою компанією Airbus Helicopters машин надійшов до авіаційного загону Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков.

    «Сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі чотири сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теоретичне і практичне за кордоном. Вертольоти виконують завдання з цивільного захисту на території України. Зокрема, задіяні для оперативного переміщення особового складу Нацгвардії на великі відстані, виконання певних завдань, евакуації хворих і поранених, пошуково-рятувальних заходів. Робимо країну сервісно-орієнтованою на людей і ще більш безпечною», – наводить слова Авакова пресцентр МВС.

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    МВС отримало черговий вертоліт від Airbus Helicopters (фото)
    МВС отримало черговий вертоліт від Airbus Helicopters (фото)

    Міністр наголосив, що це четвертий вертоліт Н-225, який розпочне виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії України

    Він також зазначив, що контракт із Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів успішно виконується, а до кінця 2021-го Україна отримає загалом 28 вертольотів у рамках формування і розвитку системи авіаційної безпеки МВС.

    Нагадаємо, що 1 квітня на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Окрім льотного складу, в розташування бригади постійно чергуватимуть медики.

    Вже 10 квітня вертоліт ЕС-145 «Єврокоптер» із складу бригади оперативно доправив пацієнта з політравмою, отриманою внаслідок ДТП, з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

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    Теги: МВС ДТП міністр Арсен Аваков Нацгвардія вертоліт Україна
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    МВС отримало черговий вертоліт від Airbus Helicopters (фото)