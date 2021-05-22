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    Події в Україні

    Мешканець столичної Троєщини викинув кішку та чотирьох кошенят із сьомого поверху

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    Власник помешкання викинув кішку та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі&nbsp; - Мешканець столичної Троєщини викинув кішку та чотирьох кошенят із сьомого поверху
    Власник помешкання викинув кішку та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі 
    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    У результаті падіння чотири тварини загинули, одне кошеня намагаються врятувати ветеринари

    На столичній Троєщині 42-річний чоловік викинув із вікна сьомого поверху кішку та чотирьох її кошенят. Інцидент трапився у багатоповерхівці на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    За словами слідчої Деснянського управління поліції Олександри Недухової, чоловік у скоєному зізнався.

    «Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри доросла кішка подряпала йому руку, через це правопорушник викинув її та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. У результаті падіння чотири тварини загинули, одне кошеня перебуває на лікуванні у ветеринарній лікарні», – ідеться у повідомленні.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Раніше на Одещині затримали 57-річного чоловіка і його 53-річну дружину. Слідство стверджує, що чоловік і жінка протягом декількох років здійснювали сексуальне насильство над дітьми.

    Також у місті Коломия допомога рятувальників знадобилася їжачку, який впав в глибоку трубу на території м’ясокомбінату.

    Крім того, біля станції метро «Бориспільська» у Києві в понеділок, 10 травня, очевидці зняли молодого оленя, який розгулював поруч.

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    Теги: метро тварини жінка чоловік
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    Мешканець столичної Троєщини викинув кішку та чотирьох кошенят із сьомого поверху