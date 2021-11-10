На пляжах Кирилівки після нашестя медуз помітили дивні кульки (фото)

Кульки м'які на дотик, а воду вбирають як губка

Науковці вже знайшли пояснення незвичним предметам на пляжах

У курортній Кирилівці на пляжах Азовського моря, які влітку були всипані медузами, зараз помітили зелені кульки різної форми. Як пише сайт «Местные вести», невідомі предмети винесло на море, вони лежать неподалік води.

«Кульки м'які на дотик, воду вбирають як губка, скільки буваю на пляжі, ніколи такого не бачив», – розповідає місцевий житель.

За словами біологів Приазовського національного природного парку, йдеться про кладофору кулясту – вид зелених водоростей, природний біофільтр. Він має форму правильного кулі та складається з тонких розгалужених ниток, що дозволяє рослині легко переміщатися за течією.

Тривалий час вона може перебувати без води, а в довжину кульки виростають до 12–30 см, ростуть повільно – по 4–5 мм на рік.

Зауважимо, про величезну кількість медуз на узбережжі Азовського моря відпочивальники повідомляли протягом усього літа. Наприклад, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований у Запорізькій області, через медуз неможливо було купатися.

У вересні голова Запорізької ОДА вирішив судитися з Росією через нашестя медуз.