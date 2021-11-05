Стрілянина у Мексиці: невідомі захопили популярний готель у Канкуні (відео)

Влада штату Кінтана-Роо повідомила, що серед туристів популярного пляжу постраждалих немає

На момент нападу на готель у ньому перебували туристи з Німеччини, Росії, Нідерландів, США

У Мексиці, на пляжі розташованому поблизу мексиканського Канкуна, сталася стрілянина наркоторговців. Після стрілянини невідомі захопили готель Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Про це повідомив мексиканський телеканал ADN40.

Журналісти повідомили, що один турист отримав «незначну травму» після інциденту.

Відомо, що на момент нападу на готель у ньому перебували туристи з Німеччини, Росії, Нідерландів, США.

У свою чергу, влада штату Кінтана-Роо повідомила, що серед туристів популярного пляжу постраждалих немає, прокуратура підтвердила загибель двох злочинців у ході збройного розбирання.

#AlTeléfono @J_Fdz_Menendez nos habla de la violencia que se vive en #QuintanaRoo y que hoy ha cobrado la vida de dos personas por un enfrentamiento entre narcomenudistas. #EsTendencia con @joseluismorag https://t.co/sxuOme5wym pic.twitter.com/IUuHp40cXM — adn40 (@adn40) November 4, 2021

«Прокуратура штату Кінтана-Роо повідомляє, що на пляжі Bahia Petempich в муніципалітеті Пуерто-Морелос було зареєстровано зіткнення між членами протиборчих груп наркоторговців. Двоє учасників перестрілки загинули на місці. Серйозно постраждалих немає», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Пізніше у Twitter виконавчий директор NBC Universal Майк Сінгер повідомив, що якась озброєна людина прийшла з пляжу. Гостям та персоналу сказали сховатися. Інформації про те, що саме сталося в готелі – одиночний стрілець чи масове терористичне захоплення, – не було. Пізніше Сінгер написав, що озброєна людина затримана.

Нагадаємо, у Німеччині біля міста Нюрнберг невідомий взяв у заручники пасажирів автобуса.

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