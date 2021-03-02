На стіні британської в'язниці з'явилося нове графіті Бенксі

На високій цегляній стіні, що огороджує тюремний двір, зображений чоловік у смугастій арештантській робі, який здійснює втечу

Сюжет графіті може бути відсиланням до біографії письменника Оскара Уайльда

На будівлі Рединзької в'язниці в англійському графстві Беркшир з'явилося нове графіті, яке, як вважають експерти, створив анонімний вуличний художник Бенксі.

Про це повідомляє BBC.

На високій цегляній стіні, що огороджує тюремний двір, зображений чоловік у смугастій арештантській робі, який здійснює втечу. Він спускається на землю по мотузці, сплетеній з простирадлом, остання з яких заправлена в друкарську машинку і покрита щільними рядами рядків.

Відзначається, що робота виконана в характерному для Бенксі стилі, проте сам художник поки не підтвердив своє авторство.

Будівля в'язниці середини XIX століття є пам'ятником архітектури вікторіанської епохи і пустує з 2013 року. Британський уряд не зміг знайти для нього покупців і поки не погоджується на пропозиції перетворити його в культурний центр.

Примітно, що Рединзькій в'язниці присвятив однойменну баладу британський поет і драматург Оскар Уайльд. Він провів там півтора року, будучи засудженим за любовний зв'язок з іншим чоловіком. Сюжет графіті може бути відсиланням до біографії письменника.

Нагадаємо, остання робота Бенксі з'явилася в грудні 2020 року на фасаді житлового будинку в Брістолі. Він зобразив бабусю, яка чхає.

Також у жовтні полотно Show Me The Monet (Покажи мені Моне) британського вуличного художника Бенксі було продано на аукціоні за 9,8 мільйона доларів.

Бенксі – найвідоміший вуличний художник. У своїх роботах він привертає увагу до важливих соціально-політичних тем, спрямованих проти політики, війни і капіталізму. Досі особа художника не розкрита, існує безліч версій того, хто ховається за творчим псевдонімом.

Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності і лицемірства влади, користуються великою популярністю.