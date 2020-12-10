Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті

На графіті зображено бабусю, яка так сильно чхає, що у неї вилітає зубний протез, а також сумочка і ціпок

Бенксі підтвердив авторство роботи, опублікувавши серію знімків

Британський художник Бенксі намалював на одній із вулиць Брістоля нове графіті – бабусю, яка так сильно чхає, що у неї вилітає зубний протез, а також сумочка і ціпок.

Про це повідомляє BBC.

Зображення на стіні одного з двоповерхових будинків Тоттердауна, внутрішнього передмістя Брістоля, з'явилося вранці 10 грудня.

Того ж дня Бенксі підтвердив авторство роботи, опублікувавши серію знімків з графіті в Іnstagram.

До слова, у жовтні полотно Show Me The Monet (Покажи мені Моне) британського вуличного художника Бенксі було продано на аукціоні за 9,8 мільйона доларів.

Бенксі – найвідоміший вуличний художник. У своїх роботах він привертає увагу до важливих соціально-політичних тем, спрямованих проти політики, війни і капіталізму. Досі особа художника не розкрита, існує безліч версій того, хто ховається за творчим псевдонімом.

Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності і лицемірства влади, користуються великою популярністю.