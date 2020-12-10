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    У світі

    Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті

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    На графіті зображено&nbsp;бабусю, яка так сильно чхає, що у неї вилітає зубний протез, а також сумочка і ціпок - Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті
    На графіті зображено бабусю, яка так сильно чхає, що у неї вилітає зубний протез, а також сумочка і ціпок

    Бенксі підтвердив авторство роботи, опублікувавши серію знімків

    Британський художник Бенксі намалював на одній із вулиць Брістоля нове графіті – бабусю, яка так сильно чхає, що у неї вилітає зубний протез, а також сумочка і ціпок.

    Про це повідомляє BBC.

    Зображення на стіні одного з двоповерхових будинків Тоттердауна, внутрішнього передмістя Брістоля, з'явилося вранці 10 грудня.

    Того ж дня Бенксі підтвердив авторство роботи, опублікувавши серію знімків з графіті в Іnstagram.

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    Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті
    Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті
    Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті
    Бабуся, яка чхає: Бенксі намалював нове графіті

    До слова, у жовтні полотно Show Me The Monet (Покажи мені Моне) британського вуличного художника Бенксі було продано на аукціоні за 9,8 мільйона доларів.

    Бенксі – найвідоміший вуличний художник. У своїх роботах він привертає увагу до важливих соціально-політичних тем, спрямованих проти політики, війни і капіталізму. Досі особа художника не розкрита, існує безліч версій того, хто ховається за творчим псевдонімом.

    Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності і лицемірства влади, користуються великою популярністю.

    Теги: Велика Британія культура мистецтво
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