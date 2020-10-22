Картину вуличного художника продали майже за $10 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Show Me The Monet (Покажи мені Моне) Бенксі

Картину Бенксі продали на аукціоні

Полотно Show Me The Monet (Покажи мені Моне) британського вуличного художника Бенксі було продано на аукціоні за 9,8 мільйона доларів. Про це в середу, 21 жовтня, повідомив аукціонний дім Sotheby's.

Так, картина є свого роду цитуванням творіння французького імпресіоніста Клода Моне Японський місток. Тільки у Бенксі природна ідилія Ставка з водяними ліліями (інша назва полотна Моне) порушена компанією споживання, яке символізують скинуті у ставок візки із супермаркету і дорожній конус.

Попередня оцінка Show Me The Monet становила від 3,9 до 6,5 мільйона доларів.

Бенксі - найвідоміший вуличний художник. У своїх роботах він привертає увагу до важливих соціально-політичних тем, спрямованих проти політики, війни і капіталізму. Досі особа художника не розкрита, існує безліч версій того, хто ховається за творчим псевдонімом.

Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності і лицемірства влади, користуються великою популярністю.