На українському курорті поліціянти невдало «рятували» крокодила (фото)

Поліціянти дуже довго думали, що робити з рептилією, а згодом вона загинула

Хижака побачили тоді, коли він «трапезував», а саме їв качку

У четвер, 6 серпня, на популярному курорті Арабатська Стрілка помітили живого крокодила, але історія із небезпечною рептилією закінчилася невтішно. Про це йдеться в в Telegram-каналі «ХС Харків».

Поки поліціянти думали-гадали, що робити з хижаком, тварина загинула. Відповідне фото було опубліковано.

Крокодил спокійно грівся на сонечку

Нагадаємо, що крокодила виявили двоє відпочивальників у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру. Тварину побачили тоді, коли хижак «трапезував», а саме їв качку.

«Звідки він взявся – ніхто не знає. На місці кілька годин чергувала поліція, а трохи пізніше крокодила знайшли мертвим», – сказано в публікації.

Додамо, що раніше повідомлялося, що на Арабатській Стрілці в одній з водойм, що утворилася на місці, де у свій час видобували пісок, виявили крокодила.

До слова, на Арабатській стрілці діє нове термальне джерело.

Додамо, що на Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно.