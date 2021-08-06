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    На українському курорті поліціянти невдало «рятували» крокодила (фото)

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    Поліціянти дуже довго думали, що робити з рептилією, а згодом вона загинула - На українському курорті поліціянти невдало «рятували» крокодила (фото)
    Поліціянти дуже довго думали, що робити з рептилією, а згодом вона загинула
    Фото з відкритих джерел

    Хижака побачили тоді, коли він «трапезував», а саме їв качку

    У четвер, 6 серпня, на популярному курорті Арабатська Стрілка помітили живого крокодила, але історія із небезпечною рептилією закінчилася невтішно. Про це йдеться в в Telegram-каналі «ХС Харків».

    Поки поліціянти думали-гадали, що робити з хижаком, тварина загинула. Відповідне фото було опубліковано.

    .jpg_12Крокодил спокійно грівся на сонечку

    Нагадаємо, що крокодила виявили двоє відпочивальників у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру. Тварину побачили тоді, коли хижак «трапезував», а саме їв качку.

    «Звідки він взявся – ніхто не знає. На місці кілька годин чергувала поліція, а трохи пізніше крокодила знайшли мертвим», – сказано в публікації.

    Додамо, що раніше повідомлялося, що на Арабатській Стрілці в одній з водойм, що утворилася на місці, де у свій час видобували пісок, виявили крокодила.

    До слова, на Арабатській стрілці діє нове термальне джерело.

    Додамо, що на Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно.

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    Теги: екологія туризм тварини
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    На українському курорті поліціянти невдало «рятували» крокодила (фото)