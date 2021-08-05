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    На Арабатській Стрілці виявили крокодила

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    Місце, де бачили крокодила &ndash; озеро, що заросло очеретом - На Арабатській Стрілці виявили крокодила
    Місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом
    Фото Арабатської стрілки з відкритих джерел

    Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила, довжина тварини – близько півтора метра

    На Арабатській Стрілці в одній з водойм, що утворилася на місці, де у свій час видобували пісок, виявили крокодила. Про це «Укрінформу» повідомив заступник начальника відділу комунікації Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

    «Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру», – розповів Байдаров.

    За його словами, місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.

    Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра. Наразі територію охороняють шість поліцейських. Місцева влада та правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як піймати тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.

    До слова, на Арабатській стрілці діє нове термальне джерело.

    Додамо, що на Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно.

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    Теги: Національна поліція України відпочинок Херсонщина водойма тварини
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    На Арабатській Стрілці виявили крокодила