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    На Арабатській стрілці діє нове термальне джерело

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    На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело - На Арабатській стрілці діє нове термальне джерело
    На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело
    фото: скріншот

    Це у селищі Щасливцеве, що поблизу міста Генічеська

    На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно, передає місцеве видання Новий візит.

    Джерело розташовано у селищі Щасливцеве, що на Арабатській стрілці. Дістатися туди можна через місто Генічеськ.

    З 06:00 до 08:00 відвідування джерела є безкоштовним, в інший час — беруть 20 грн. з людини.

    Херсонщина і, зокрема, Генічеськ входять до найпопулярніших місць літнього відпочинку українців.

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    Теги: Чорне море відпочинок Азовське море літо
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    На Арабатській стрілці діє нове термальне джерело