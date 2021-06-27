На Арабатській стрілці діє нове термальне джерело

На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело

Це у селищі Щасливцеве, що поблизу міста Генічеська

На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно, передає місцеве видання Новий візит.

Джерело розташовано у селищі Щасливцеве, що на Арабатській стрілці. Дістатися туди можна через місто Генічеськ.

З 06:00 до 08:00 відвідування джерела є безкоштовним, в інший час — беруть 20 грн. з людини.

Херсонщина і, зокрема, Генічеськ входять до найпопулярніших місць літнього відпочинку українців.

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