На Арабатській стрілці діє нове термальне джерело
На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело
фото: скріншот
Це у селищі Щасливцеве, що поблизу міста Генічеська
На Херсонщині відпочивальників запрошують на природне гаряче джерело, можливість занурюватися у води якого з'явилася лише нещодавно, передає місцеве видання Новий візит.
Джерело розташовано у селищі Щасливцеве, що на Арабатській стрілці. Дістатися туди можна через місто Генічеськ.
З 06:00 до 08:00 відвідування джерела є безкоштовним, в інший час — беруть 20 грн. з людини.
Херсонщина і, зокрема, Генічеськ входять до найпопулярніших місць літнього відпочинку українців.
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