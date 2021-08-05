На Полтавщині рецидивіст сідає до тюрми за знущання над кішкою

Обвинувачений завдав тварині кілька ударів, а потім накинув їй мотузку на шию і тримав підвішеною з вікна п’ятого поверху

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призначив шість місяців арешту раніше судимому чоловікові за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 липня.

Приблизно на початку листопада 2020 року обвинувачений підібрав на вулиці безпритульну кішку, яку приніс до своєї кімнати у гуртожитку. Через деякий час чоловік наніс тварині невстановлену кількість ударів по тулубу у голові, чим спричинив тілесні ушкодження різного ступеню. Далі він знайшов мотузку, якою зав'язав петлею навколо шиї тварини та підвісив її на мотузці через відчинене вікно своєї кімнати, що на п’ятому поверсі. Це зумовило набряки в ділянці голови і шиї тварини.

Згідно з висновком комісійної судово-ветеринарної експертизи від 17 березня, у кішки виявлено повну і стійку втрату функції зору на праве і ліве око, яке ніколи не відновиться.

У суді обвинувачений вини не визнав. Розповів, що на початку листопада минулого року біля сміттєвих баків він помітив побиту кішку та нагодував її. Наступного дня він її знову побачив, пошкодував і забрав до себе додому, щоб помити. За його словами, кішка була побита, очі були червоними. Жила в нього кішка приблизно два-три дні.

Одного ранку обвинувачений її викупав, і щоб вона не залізла під диван і знову не забруднилася, прив`язав мотузкою за шию до ручки відкритого вікна, а сам пішов підмітати сходи. Він почув, що кішка кричить, зайшов до кімнати і побачив, що вона випала з вікна і затягнув її до кімнати за мотузку. Він був розлючений, почав сварити кішку, при цьому кілька разів вдарив кулаком по підвіконню та кілька разів ляснув кішку по морді.

Хвилин через 10-15 в двері постукав сусід і спитав, чому кішка кричить, на що він розказав, як кішка випала з вікна. Потім сусід викликав волонтерку, яка приїхала і забрала тварину.

Уже під час судових дебатів обвинувачений свою вину визнав в частині того, що прив`язав кішку до вікна і кілька разів вдарив, коли вона випала, висловив каяття у вчиненому.

Суд допитав волонтерку та членкиню громадської організації «Право на життя», яка зазначила, що їй у соціальній мережі надійшло повідомлення від чоловіка про те, що той бачив, як його сусід знущається над кішкою. Жінка додала, що негайно прибула на місце події, де побачила слід на шиї кішки начебто від проволоки, голова була втричі більша від норми, очі залиті кров'ю. Вона забрала тварину і повезла до ветеринара. Шансів на те, що тварина виживе майже не було, оскільки лікар видав кішці одне око. З часом друге також необхідно буде видаляти.

Суд дійшов висновків, що свідчення обвинуваченого були нещирими та такими, які спрямовані на уникнення відповідальності за вчинене. Його слова про те, що він кається є лише намаганням пом`якшити собі покарання, вважав суд.

Додамо, що раніше чоловік сидів у в’язниці за крадіжку і незаконне зберігання наркотичних засобів.

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