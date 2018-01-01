Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея

Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі з Нью-Йорка вражає світ своєю незвичайною гнучкістю

Тепер дівчину часто запрошують на різні шоу, а її фотографії прикрашають імениті галереї. Як зізналася Марія, вона мріяла про кар'єру спортсменки і почала тренуватися ще в 14 років. Але з часом дівчина зрозуміла, що має хорошу гнучкість. У розкритті цього таланту Марії допоміг тренер. [GALLERY_BLOCK] За допомогою спеціальних вправ і



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Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі

Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі з Нью-Йорка вражає світ своєю незвичайною гнучкістю

Тепер дівчину часто запрошують на різні шоу, а її фотографії прикрашають імениті галереї.

Як зізналася Марія, вона мріяла про кар'єру спортсменки і почала тренуватися ще в 14 років. Але з часом дівчина зрозуміла, що має хорошу гнучкість. У розкритті цього таланту Марії допоміг тренер.

За допомогою спеціальних вправ і тренувань дівчина досягла дійсно високих результатів. Але на цьому Марія не збирається зупинятися.

Джерело: trinixy.ru