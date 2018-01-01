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    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея

    Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі з Нью-Йорка вражає світ своєю незвичайною гнучкістю
    Тепер дівчину часто запрошують на різні шоу, а її фотографії прикрашають імениті галереї. Як зізналася Марія, вона мріяла про кар'єру спортсменки і почала тренуватися ще в 14 років. Але з часом дівчина зрозуміла, що має хорошу гнучкість. У розкритті цього таланту Марії допоміг тренер. [GALLERY_BLOCK] За допомогою спеціальних вправ і
    • Сьогодні, 16:44
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    Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі
    Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі

    Дев'ятнадцятирічна Марія Пуччареллі з Нью-Йорка вражає світ своєю незвичайною гнучкістю

    Тепер дівчину часто запрошують на різні шоу, а її фотографії прикрашають імениті галереї.

    Як зізналася Марія, вона мріяла про кар'єру спортсменки і почала тренуватися ще в 14 років. Але з часом дівчина зрозуміла, що має хорошу гнучкість. У розкритті цього таланту Марії допоміг тренер.

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    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея
    Неймовірні речі, на які здатна надзвичайно гнучка американська дівчина. Фотогалерея

    За допомогою спеціальних вправ і тренувань дівчина досягла дійсно високих результатів. Але на цьому Марія не збирається зупинятися.

    Джерело: trinixy.ru

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