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    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея

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    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея

    Зокрема, буде проданий президентський Boeing 787-8 Dreamliner, який був придбаний в 2012 році за $218 млн

    Новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вирішив продати авіапарк попереднього президента. Він заявив, що продасть всі літаки і вертольоти, які використовували корумповані політики.

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    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея
    Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея

    Зокрема, буде проданий президентський Boeing 787-8 Dreamliner, який був придбаний в 2012 році за $218 млн, а також 60 урядових літаків і 70 вертольотів.

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