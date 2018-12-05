Новий президент Мексики розпродає розкішний авіапарк свого попередника. Фотогалерея



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Зокрема, буде проданий президентський Boeing 787-8 Dreamliner, який був придбаний в 2012 році за $218 млн

Новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вирішив продати авіапарк попереднього президента. Він заявив, що продасть всі літаки і вертольоти, які використовували корумповані політики.

Зокрема, буде проданий президентський Boeing 787-8 Dreamliner, який був придбаний в 2012 році за $218 млн, а також 60 урядових літаків і 70 вертольотів.