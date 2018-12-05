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    Трамп: США щорічно втрачають $25 млрд через нелегальних мігрантів

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    <p>Кордон між США та Мексикою</p> - Трамп: США щорічно втрачають $25 млрд через нелегальних мігрантів

    Кордон між США та Мексикою

    Президент США виступив за облаштування кордону з Мексикою

    Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво стіни на кордоні США з Мексикою обійдеться в $25 млрд і принесе велику вигоду.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «Може хто-небудь нарешті пояснити демократам (а нам потрібні їхні голоси), що наша країна втрачає від нелегальної імміграції $250 млрд щороку, не рахуючи страшного припливу наркотиків? Облаштування кордону, у тому числі будівництво стіни, - це $25 млрд. Окупається за два місяці. Зробімо цю справу!» - заявив Трамп.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби.

    25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.

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