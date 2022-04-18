Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)

Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

Жителі Миколаєва страждають через відсутність централізованого водопостачання.

З 12 квітня у місті немає води.

Тож люди змушені брати воду з джерел, злив та збирати дощову воду з дахів. Води критично не вистачає і це при тому, що майже 40% мешканців виїхали з міста через обстріли російських солдат, повідомляв Миколаєва Олександр Сенкевич.

В соцмережах вже стали викладати фото, як люди наповнюють пляшки та відра водою де тільки можна.

Нагадаємо, протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.

Відзначається, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаїв зараз дуже потребує зброї.