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    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)

    Жителям міста доводиться шукати воду будь-де - Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    Жителям міста доводиться шукати воду будь-де
    фото з соцмереж

    Триває 54-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Жителі Миколаєва страждають через відсутність централізованого водопостачання.

    З 12 квітня у місті немає води.

    Тож люди змушені брати воду з джерел, злив та збирати дощову воду з дахів. Води критично не вистачає і це при тому, що майже 40% мешканців виїхали з міста через обстріли російських солдат, повідомляв Миколаєва Олександр Сенкевич.

    В соцмережах вже стали викладати фото, як люди наповнюють пляшки та відра водою де тільки можна.

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    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.

    Відзначається, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей.

    Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаїв зараз дуже потребує зброї.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна водопостачання окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
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    Миколаїв: де люди беруть воду після пошкодження водогону (фото)