ЗСУ звільнили населені пункти поблизу Ізюму на Харківщині

Саме на цьому напрямку військові фіксують найбільше скупчення російської техніки

Збройні сили України звільнили низку населених пунктів навколо Ізюму в Харківській області. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 18 квітня.

«Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації надати не можу», − сказав Мотузяник.

Він додав, що саме на цій ділянці російські війська скупчуються найбільш сильно.

«Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід», – застеріг речник Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вигнали окупантів із Базаліївки, Лебʼяжого та частини Кутузівки.

Під час контрнаступу українські захисники звільнили кілька населених пунктів, а в районі села Мала Рогань – просунулися далі на схід.