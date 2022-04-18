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    ЗСУ звільнили населені пункти поблизу Ізюму на Харківщині

    Українські військові контратакували противника на Харківщині - ЗСУ звільнили населені пункти поблизу Ізюму на Харківщині
    Українські військові контратакували противника на Харківщині
    фото з відкритих джерел

    Саме на цьому напрямку військові фіксують найбільше скупчення російської техніки

    Збройні сили України звільнили низку населених пунктів навколо Ізюму в Харківській області. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 18 квітня.

    «Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації надати не можу», − сказав Мотузяник.

    Він додав, що саме на цій ділянці російські війська скупчуються найбільш сильно.

    «Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід», – застеріг речник Міністерства оборони України.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вигнали окупантів із Базаліївки, Лебʼяжого та частини Кутузівки.

    Під час контрнаступу українські захисники звільнили кілька населених пунктів, а в районі села Мала Рогань – просунулися далі на схід.

    Теги: росія ЗСУ війна військові Харківщина Україна
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    ЗСУ звільнили населені пункти поблизу Ізюму на Харківщині