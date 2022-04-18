ООН бреше про реальні масштаби війни Росії проти України – заява Євромайдан SOS

Неповні дані про загибель цивільних спотворюють справжню картину війни

Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини ООН (УВКПЛ) необхідно негайно змінити подачу інформації про загибель цивільних людей в Україні внаслідок російської збройної агресії. Про це йдеться у заяві організації Євромайдан SOS.

Наразі інформаційні довідки ООН щодо кількості загиблих містять малопомітний дисклеймер (письмова відмова від відповідальності за можливі деліктні наслідки того чи іншого вчинку в результаті дій того, хто заявив про дану відмову, або третіх осіб), що ці дані неповні. На додачу, зазначається, що організація вносить дані винятково після верифікації, що може створити враження, ніби інші офіційні джерела є неточними, а дискурс про масові вбивства цивільних є перебільшенням.

Тим часом, УВКПЛ ООН заявляє, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Однак обраний Моніторинговою місією ООН з прав людини спосіб інформування про втрати серед цивільного населення веде до цілої низки негативних наслідків:

попри звернення правозахисних організацій, співробітники ООН досі відсутні у місцях бойових дій, під час евакуацій та на окупованих Росією територіях, а здійснюють моніторинг та верифікацію дистантно. Відповідно, вони не володіють об’єктивними даними та часто пропускають джерела, що повідомляють про реальну чисельність втрат. Публікація подібних даних наносить велику шкоду репутації міжнародної організації, котра мала б бути одним з найвагомішим джерелом фактичної інформації про один з найбільших міжнародних конфліктів останніх десятиліть; на дані ООН орієнтуються держави та міжнародні організації, а відтак мають викривлене враження про ситуацію, що призводить до вбивчого зволікання із наданням екстреної необхідної гуманітарної та воєнної допомоги Україні. До всього неповні дані про втрати серед цивільного населення просто вводять в оману щодо реальних масштабів війни Росії проти України; наприклад, за даними ООН, із 25 березня по 15 квітня кількість загиблих збільшилася тільки на 900 людей, у той час як лише на Київщині після 31 березня за офіційним повідомленням Національної поліції України було зафіксовано близько 900 вбитих росіянами цивільних. Це зменшує реальний масштаб агресії в очах міжнародної спільноти та спотворює дані для подальших судових розглядів щодо порушень міжнародного права російськими військами; неповні цифри ООН іноземні медіа виносять у заголовки, натомість малопомітний дисклаймер у звітах ООН читачі не помічають, а більшість медіа навіть не передруковують. Як наслідок, читачі залишаються переконаними в об’єктивності даних та продовжують поширення неточної інформації за допомогою репостів та численних передруків.

«Ми вимагаємо від УВКПЛ ООН обов’язково зазначати перед цифрами помітний та чіткий дисклеймер, що дані неповні та не відображають реальну ситуацію із кількістю загиблих цивільних осіб внаслідок війни Росії проти України.

Ми закликаємо медіа завжди зазначати аналогічний дисклеймер при публікації новин щодо кількості загиблих цивільних внаслідок російської агресії, при републікації такої інформації з будь-яких інших офіційних та неофіційних джерел», – йдеться в заяві.

Раніше ООН назвав кількість жертв війни в Україні.

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