Кім розповів, чого найбільше потребує Миколаїв

В області виникла проблема зі зберіганням тіл знищених окупантів

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаєв зараз дуже потребує зброї. Про це він повідомив у коментарі журналістці телеканалу CNN Ерін Бернетт.

«Чесно кажучи, нам потрібна зброя і вона нам потрібна прямо зараз... Наші люди помирають кожен день. Щодня, поки ваша зброя йде до нас або не йде до нас, у нас помирають люди. Особливо на Сході України. Це велика проблема. А росіяни, тим часом, атакують нас ракетами, скидають касетні бомби. І головна проблема в тому, що мирні люди помирають щодня. Нам потрібна зброя, і вона нам потрібна дуже швидко», – сказав Кім.

Також очільник Миколаївської ОВА розповів про те, що в області виникла проблема зі зберіганням тіл знищених окупантів. «За останні два тижні ми зібрали трупи, розмістили їх у рефрижераторах і відправили їх на північ країни. На сьогодні ми вже майже прибрали нашу територію від трупів росіян. Але на лінії атаки ми не можемо їх забрати, ми не знаємо, скільки їх там», – розповів Кім.

Нагадаємо, відомий британський глянець Vogue присвятив новий випуск Україні та біженцям. На обкладинці глянцю – фотографія в’їзду в Миколаїв, а у номері – історії біженців.