Однорічна дівчинка скопіювала образ Єлизавети II: як відреагувала королева

Дитину вбрали за образом королеви Великої Британії і відправили знімок у Віндзорський замок

В американському штаті Огайо однорічну дівчинку на Гелловін одягли за прикладом королеви Великої Британії Єлизавети II і відправили фото у Віндзорський палац. У відповідь сім'я одержала схвалення від Її Величності. Про це пише The Sun.

Малечу нарядили в блідо-блакитне пальто з капелюшком такого ж кольору і доповнили образ синьою квіткою, крихітною сумочкою та елегантними рукавичками.

Крім того, батьки підшукали для дівчинки перуку із сивого волосся.

«Найбільшим натхненням для створення вбрання був той факт, що наші собаки – найкращі друзі нашої доньки. Ми хотіли зробити щось, де можна було б це обіграти. Ми, безумовно, є шанувальниками королівської родини», – розповіла мати дівчинки.

У листі, який сім'я отримала із замку, фрейліна повідомила, що монархиня зраділа такому образу дитини.

«Її Величність вважає дуже люб'язним з Вашого боку написати їй, і королева була рада побачити фотографію Вашої дочки Джалейн в її надзвичайному вбранні. Її Величність має надію, що всі Ви дуже щасливі на Різдво, і я додаю невелику інформацію про королівських домашніх тварин, яку Джалейн, можливо, хотіла б мати», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно королеву Єлизавету спіткало нове горе.

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