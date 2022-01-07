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    Однорічна дівчинка скопіювала образ Єлизавети II: як відреагувала королева

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    Дівчинка в образі британської королеви - Однорічна дівчинка скопіювала образ Єлизавети II: як відреагувала королева

    Дівчинка в образі британської королеви

    фото: facebook.com/Kfull16

    Дитину вбрали за образом королеви Великої Британії і відправили знімок у Віндзорський замок

    В американському штаті Огайо однорічну дівчинку на Гелловін одягли за прикладом королеви Великої Британії Єлизавети II і відправили фото у Віндзорський палац. У відповідь сім'я одержала схвалення від Її Величності. Про це пише The Sun.

    Малечу нарядили в блідо-блакитне пальто з капелюшком такого ж кольору і доповнили образ синьою квіткою, крихітною сумочкою та елегантними рукавичками.

    Крім того, батьки підшукали для дівчинки перуку із сивого волосся.

    «Найбільшим натхненням для створення вбрання був той факт, що наші собаки – найкращі друзі нашої доньки. Ми хотіли зробити щось, де можна було б це обіграти. Ми, безумовно, є шанувальниками королівської родини», – розповіла мати дівчинки.

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    Дівчинка в образі британської королеви. фото: facebook.com/Kfull16
    Дівчинка в образі британської королеви. фото: facebook.com/Kfull16
    Дівчинка в образі британської королеви. фото: facebook.com/Kfull16

    У листі, який сім'я отримала із замку, фрейліна повідомила, що монархиня зраділа такому образу дитини.

    «Її Величність вважає дуже люб'язним з Вашого боку написати їй, і королева була рада побачити фотографію Вашої дочки Джалейн в її надзвичайному вбранні. Її Величність має надію, що всі Ви дуже щасливі на Різдво, і я додаю невелику інформацію про королівських домашніх тварин, яку Джалейн, можливо, хотіла б мати», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно королеву Єлизавету спіткало нове горе.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія батьки
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    Однорічна дівчинка скопіювала образ Єлизавети II: як відреагувала королева