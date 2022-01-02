Скільки витратила герцогиня Кейт Міддлтон на одяг у 2021 році

Кейт Міддлтон із членами королівської родини під час показу фільму «Не час помирати»

Герцогиня Кембриджська у 2021 році удвічі менше коштів витратила на одяг та прикраси, ніж торік

Герцогиня Кембриджська вважається справжньою іконою стилю й щоразу вражає образами. ЗМІ підрахували, скільки Кетрін витратила на новий одяг та прикраси. Про це пише The Daily Mail.

Сучасна ікона стилю Кейт Міддлтон часто з'являється у раніше придбаних речах й повторює образи. Цього року вона також одягала старий одяг, а також скоротила витрати на гардероб.

Герцогиня Кембриджська у 2021 році удвічі менше коштів витратила на одяг та прикраси, ніж минулого року. Як підрахували ЗМІ, на нові вбрання та аксесуари пішло 47,5 тис. фунтів стерлінгів (що становить $64400 або понад 1,7 млн грн).

Також стало відомо, що лише для чотирьох публічних виходів Кейт Міддлтон одягала цілком нове вбрання. Найбільш коштовним look Кейт Міддлтон став той, у якому вона з'явилась на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Блискуча золотиста сукня коштувала герцогині приблизно $5400).

Сукня Кейт Міддлтон увійшла до капсульної колекції 007 від Jenny Packham. Британська дизайнерка випустила ексклюзивну колекцію до 60-річчя Джеймса Бонда, до якої належать вісім суконь.

Вартість гардеробу Кейт Міддлтон за останні роки:

у 2020 році – 94 тис. фунтів стерлінгів;

у 2019 році – 103 тис. фунтів стерлінгів;

у 2018 році – 68 тис. фунтів стерлінгів;

у 2017 році – 119 тис. фунтів стерлінгів.

Раніше британський принц Вільям і його дружина Кетрін засвітилися на дорогому автомобілі. На одному із заходів вони з’явилися на спортивному електрокарі Audi RS e-tron GT. У Британії такий автомобіль коштує більше 100 тис. фунтів. Це більше 4 млн грн.

Нагадаємо, принц Вільям та герцогиня Кейт замилували мережу новорічною світлиною.

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