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    Скільки витратила герцогиня Кейт Міддлтон на одяг у 2021 році

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    Кейт Міддлтон із членами королівської родини під час показу фільму&nbsp;&laquo;Не час помирати&raquo; - Скільки витратила герцогиня Кейт Міддлтон на одяг у 2021 році
    Кейт Міддлтон із членами королівської родини під час показу фільму «Не час помирати»
    фото: герцоги Кембриджські/Іnstagram

    Герцогиня Кембриджська у 2021 році удвічі менше коштів витратила на одяг та прикраси, ніж торік

    Герцогиня Кембриджська вважається справжньою іконою стилю й щоразу вражає образами. ЗМІ підрахували, скільки Кетрін витратила на новий одяг та прикраси. Про це пише The Daily Mail.

    Сучасна ікона стилю Кейт Міддлтон часто з'являється у раніше придбаних речах й повторює образи. Цього року вона також одягала старий одяг, а також скоротила витрати на гардероб.

    Герцогиня Кембриджська у 2021 році удвічі менше коштів витратила на одяг та прикраси, ніж минулого року. Як підрахували ЗМІ, на нові вбрання та аксесуари пішло 47,5 тис. фунтів стерлінгів (що становить $64400 або понад 1,7 млн грн).

    Також стало відомо, що лише для чотирьох публічних виходів Кейт Міддлтон одягала цілком нове вбрання. Найбільш коштовним look Кейт Міддлтон став той, у якому вона з'явилась на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Блискуча золотиста сукня коштувала герцогині приблизно $5400).

    Сукня Кейт Міддлтон увійшла до капсульної колекції 007 від Jenny Packham. Британська дизайнерка випустила ексклюзивну колекцію до 60-річчя Джеймса Бонда, до якої належать вісім суконь.

    Вартість гардеробу Кейт Міддлтон за останні роки:

    • у 2020 році – 94 тис. фунтів стерлінгів;
    • у 2019 році – 103 тис. фунтів стерлінгів;
    • у 2018 році – 68 тис. фунтів стерлінгів;
    • у 2017 році – 119 тис. фунтів стерлінгів.

    Раніше британський принц Вільям і його дружина Кетрін засвітилися на дорогому автомобілі. На одному із заходів вони з’явилися на спортивному електрокарі Audi RS e-tron GT. У Британії такий автомобіль коштує більше 100 тис. фунтів. Це більше 4 млн грн.

    Нагадаємо, принц Вільям та герцогиня Кейт замилували мережу новорічною світлиною.

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    Теги: Велика Британія
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    Скільки витратила герцогиня Кейт Міддлтон на одяг у 2021 році