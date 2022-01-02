- Королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза

Той факт, що Каміллу зробили дамою ордена Підв'язки, це натяк на те, що вона ближче до титулу королеви, ніж принцеси-консорта

Королева Великої Британії Єлизавета II напередодні Нового року дарувала дружині свого сина принца Чарльза - Каміллі Паркер-Боулз найвищий титул. Про це йдеться на сайті Букінгемського палацу.

«Її величності королеві було милостиво завгодно призначити її королівську високість герцогиню Корнуолську Королівською дамою Благороднішого ордена Підв'язки. Призначення набирають чинності з 1 січня 2022 року», – повідомили там.

Той факт, що Каміллу зробили дамою ордена Підв'язки, це натяк на те, що вона ближче до титулу королеви, ніж принцеси-консорта. Такої честі не була удостоєна навіть принцеса Діана.

«Той факт, що королева дарувала титул герцогині Корнуолській, є найбільшим визнанням на сьогоднішній день тієї ролі, яку Камілла Паркер-Боулз відіграє в житті монархії. Зрештою, ця честь вислизнула навіть від Діани», пише Daily Mail.

Орден Підв'язки в 1348 був заснований Едуардом III. Титул має три рівні: перший – лицарі-компаньйони та дами-компаньйонки (24 видатних громадських діяча, відібраних особисто монархом); другий – «додаткові» лицарі і дами – почесне звання для іноземних монархів; третій і найстарший титул – королівські лицарі і дами: зазвичай їх кількість обмежена кількома членами сім'ї, що народилися в королівській сім'ї, плюс – дружини імператора.

«Цей титул свідчить про повну довіру королеви до герцогині Корнуолської», – упевнений письменник і телеведучий, фахівець королівських орденів та автор книги «Королівські ордени» (Royal Orders) Х'юго Вікерс.

Першого дня року титул кавалера Благороднішого ордена Підв'язки королева дарувала колишньому прем'єр-міністрові Тоні Блеру. Блер обіймав посаду прем'єр-міністра королівства у 1997-2007 роках. В даний час він є виконавчим головою некомерційної організації Інституту глобальних змін Тоні Блера.

До слова, королева Великої Британії Єлизавета II зустріла Різдво в товаристві сина принца Чарльза та його дружини герцогині Камілли.

Раніше королева оголосила, що не буде збирати гостей на традиційну передріздвяну вечерю. Причиною теж було названо стрімке поширення «Омікрона» в країні.

Нагадаємо, напередодні озброєний чоловік намагався проникнути у Віндзорський замок.

Згодом стало відомо, що чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку – резиденції королеви Великобританії Єлизавети II – здали в спеціалізовану установу. Він може страждати на розлад психіки і перебуває під наглядом лікарів.

Також Єлизавета II виголосила різдвяну промову: деталі.

Як відомо, майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво.

Читайте також: