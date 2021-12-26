Чоловік намагався проникнути у резиденцію Єлизавети II. Скотланд-Ярд повідомив деталі

19-річний юнак, який проривався у Віндзорський замок, у психіатричній лікарні

Скотланд-Ярд повідомив, що у зловмисника вилучено арбалет

Чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку – резиденції королеви Великобританії Єлизавети II – здали в спеціалізовану установу. Він може страждати на розлад психіки і перебуває під наглядом лікарів. Про це інформує пресслужба Скотланд-Ярду.

За даними правоохоронних органів, у 19-річного чоловіка із Саутгемптона було вилучено арбалет. Він підозрюється в проникненні на територію, що охороняється, а також у незаконному володінні зброєю.

Наразі він перебуває під наглядом психіатрів відповідно до закону про психічне здоров'я, що дозволяє владі обмежувати свободу та поміщати у спеціалізовані медустанови людей, які можуть становити загрозу для себе чи оточуючих через розлад психіки.

Нагадаємо, напередодні озброєний чоловік намагався проникнути у Віндзорський замок.

Також учора Єлизавета II виголосила різдвяну промову: деталі.

Раніше королева оголосила, що не буде збирати гостей на традиційну передріздвяну вечерю. Причиною теж було названо стрімке поширення «Омікрона» в країні.

Як відомо, майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво.

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