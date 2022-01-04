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    У Британії представлені плани створення водневого міста

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    Стародавній Лінкольншир має намір стати сучасним водневим містом - У Британії представлені плани створення водневого міста

    Стародавній Лінкольншир має намір стати сучасним водневим містом

    Фото: hotel-inn.ru

    Інновації дозволять скоротити викиди вуглекислого газу у регіоні на 25%

    Англійське місто Лінкольншир може стати одним із перших міст у світі, що працюють на водні. Це дозволить скоротити викиди вуглекислого газу в регіоні на чверть, – повідомляє H2 View.

    Компанії Cadent та Equinor заявили, що вони проведуть оцінку переходу міста на водень та розроблять технічні оцінки та концепції виробництва, зберігання водню та розподілу тепла.

    «Лінкольншир покликаний відіграти важливу роль для революції у сфері теплопостачання Великобританії. Враховуючи, що трубопровід для передачі водню вже знаходиться на стадії детального проектування, а поблизу є потенціал для великомасштабного виробництва та зберігання водню, а також газорозподільна мережа, готова до перепрофілювання, це явно ідеальне місце для пілотного водневого міста», – сказала глава відділу регіонального розвитку Cadent Саллі Брюїс.

    Компанія Cadent, що добре зарекомендувала себе в секторі водневої енергетики, вже поставила собі за мету поставити перший у Великій Британії трубопровід для 100% водню до 2027 року, розробити першу масштабну установку для змішування водню з природним газом та забезпечити електролізні потужності з виробництва водню 5 ГВт.

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    Теги: Велика Британія місто водень
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    У Британії представлені плани створення водневого міста