Із ким святкувала Різдво Єлизавета ІІ: названо імена

Відомі імена родичів, які були з королевою на свято

Королева Великої Британії Єлизавета II зустріла Різдво в товаристві сина принца Чарльза та його дружини герцогині Камілли. Про це повідомляє BBC з посиланням на Кларенс-хаус.

Раніше Букінгемський палац оголосив, що королева не поїде відзначати Різдво в маєтку Сандрінгем у Норфолку, на сході Англії, через новий штам коронавірусу «Омікрон».

Її Величність зустріла Різдво у Віндзорському замку. У Палаці заявили, що це особисте рішення королеви.

Раніше королева оголосила, що не буде збирати гостей на традиційну передріздвяну вечерю. Причиною теж було названо стрімке поширення «Омікрона» в країні.

Нагадаємо, напередодні озброєний чоловік намагався проникнути у Віндзорський замок.

Згодом стало відомо, що чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку – резиденції королеви Великобританії Єлизавети II – здали в спеціалізовану установу. Він може страждати на розлад психіки і перебуває під наглядом лікарів.

Також Єлизавета II виголосила різдвяну промову: деталі.

Як відомо, майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво.

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