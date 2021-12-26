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    Із ким святкувала Різдво Єлизавета ІІ: названо імена

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    Королева цьогоріч не збирала гостей на традиційну передріздвяну вечерю - Із ким святкувала Різдво Єлизавета ІІ: названо імена
    Королева цьогоріч не збирала гостей на традиційну передріздвяну вечерю
    фото: Reuters

    Відомі імена родичів, які були з королевою на свято

    Королева Великої Британії Єлизавета II зустріла Різдво в товаристві сина принца Чарльза та його дружини герцогині Камілли. Про це повідомляє BBC з посиланням на Кларенс-хаус.

    Раніше Букінгемський палац оголосив, що королева не поїде відзначати Різдво в маєтку Сандрінгем у Норфолку, на сході Англії, через новий штам коронавірусу «Омікрон».

    Її Величність зустріла Різдво у Віндзорському замку. У Палаці заявили, що це особисте рішення королеви.

    Раніше королева оголосила, що не буде збирати гостей на традиційну передріздвяну вечерю. Причиною теж було названо стрімке поширення «Омікрона» в країні.

    Нагадаємо, напередодні озброєний чоловік намагався проникнути у Віндзорський замок.

    Згодом стало відомо, що чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку – резиденції королеви Великобританії Єлизавети II – здали в спеціалізовану установу. Він може страждати на розлад психіки і перебуває під наглядом лікарів.

    Також Єлизавета II виголосила різдвяну промову: деталі.

    Як відомо, майже половина британців зізналися, що почуваються самотніми на Різдво.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Різдвяні свята
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    Із ким святкувала Різдво Єлизавета ІІ: названо імена