Королеву Єлизавету спіткало нове горе

Наприкінці 2021 року пішла з життя ще одна фрейліна Її Величності

Близька подруга королеви Єлизавети II, яка була її фрейліною 44 роки, леді Діана Фарнхем, померла у віці 90 років 29 грудня 2021 року.

Фрейліна супроводжувала та підтримувала королеву під час офіційних візитів

Леді Фарнхем була пані в спальні монархині від 1987 року і підтримувала та супроводжувала Її Величність на службі подяки на честь Діамантового ювілею 2012 року після того, як герцог Единбурзький був госпіталізований та не зміг бути присутнім, та багатьох інших заходах, повідомляє Hello!

Леді Фарнхем 44 роки віддано служила королеві/фото з відкритих джерел

У грудні також пішла з життя ще одна фрейліна Єлизавети II – Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська, яка померла на 102 році життя. Герцогиня розпочала роботу в королівському будинку 1953 року як господиня спальні, а 1966-го розпочала службу як управителька гардеробної королеви.

Нагадаємо, що 9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя. Кілька днів тому, 17 квітня, він був похований в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Їхній шлюб з королевою тривав понад 73 років.

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