Офшорний скандал: Зеленський став героєм курйозних фотожаб

У мережі Зеленського вже називають «слугою офшорів»

Президент України Володимир Зеленський, який став фігурантом офшорного скандалу, надихнув жартівників з мережі на креатив.

Зокрема, інтернет-користувачі сміються з реакції соратників Зеленського на оприлюднення так званого «досьє Пандори» (Pandora Рapers).

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.