Рада сьогодні планує ухвалити Антикорупційну стратегію

Окрім антикорупційної стратегії, на порядку денному також зміни до Податкового кодексу

На пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 5 жовтня, народні депутати, зокрема розглянуть в другому читанні законопроєкт «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки».

Як повідомляє офіційний портал парламенту, засідання почнеться о 10 годині. Окрім антикорупційної стратегії, на порядку денному також зміни до Податкового кодексу.

Окрім цього, сьогодні Верховна Рада розгляне наступні законопроєкти:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (перше читання);

про зміни до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (перше читання);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету міністрів України невластивих повноважень (перше читання);

про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (друге читання);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС (друге читання);

про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання).

Порядок денний також містить президентський проєкт закону «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності».

Нагадаємо, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже сьогодні Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌



