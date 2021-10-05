Справа танкера Delfi: командир корабля охорони отримав підозру

Судно лежало біля берега Одеси з листопада 2019 по вересень 2020 року

Судно лежало біля берега Одеси з листопада 2019 по вересень 2020 року

Військовий ймовірно знав про порушення на танкері, але не конвоював його в порт

Колишньому командиру корабля морської охорони повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби у зв’язку з аварією танкера Delfi.

«За процесуального керівництва прокурорів Приморської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України)», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у листопаді 2019 року командир корабля знав про порушення у танкера Delfi, але не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.

Зокрема, під час огляду судна прикордонники встановили, що танкер перетнув кордон без необхідних документів та з меншою за необхідну кількість екіпажу – команда складалася з 3 осіб замість 5-ти. Крім того, було зафіксовано непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, нестабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії.

Унаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін», де стався витік нафтопродуктів, наголосили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Одеського райуправління поліції №1 Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Судно не мало належних реєстраційних документів.

Унаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів.

У травні цього року суд визнав танкер Delfi власністю держави.

2 вересня 2021 року прокуратура повідомила про підозру колишньому капітану порту «Південний» у службовій недбалості, що спричинила розлив нафтопродуктів з танкера Delfi.

Також повідомлялося, що власник танкера Delfi виплатить компенсацію в розмірі більш як 2,7 млн гривень.