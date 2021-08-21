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    Олена Зеленська показала елегантний образ на діловій зустрічі (фото)

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    Перша леді виглядала вишукано - Олена Зеленська показала елегантний образ на діловій зустрічі (фото)
    Перша леді виглядала вишукано
    Фото Олена Зеленська / Іnstagram

    Новий образ першої леді – дуже стильний

    Олена Зеленська зустрілася з представниками засобів масової інформації, щоб обговорити Київський саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в столиці 23 серпня. Особлива увага публіки як завжди була прикута до її образу.

    Для спілкування з журналістами дружина президента вибрала елегантний костюм молочного відтінку, що складається з сукні міді та подовженого піджака. Акцентом світлого вбрання стали човники винного кольору та хустка в тон туфлям. Фотографії з ділової зустрічі Зеленська опублікувала в Instagram.

    «Київський саміт перших леді та джентльменів об'єднає понад 20 учасників – дружин і чоловіків глав іноземних держав, а також міжнародних та українських експертів. Саміт вітатиме гостей з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Лівану, Литви, Німеччини, Сербії, Коста - Ріка, а також представників Європейської ради, ВООЗ та ООН Жінки», – написала перша леді.

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    Фото Олена Зеленська / Іnstagram
    Фото Олена Зеленська / Іnstagram

    Спеціальним гостем саміту буде Насім Ніколас Талеб – американський публіцист, економіст, автор низки бестселерів («Чорний лебідь», «Антикрихкість» тощо).

    Нагадаємо, недавно Олена Зеленська побувала з робочим візитом на острові Хортиця. Для поїздки перша леді вибрала сучасний образ, показавши, як поєднувати брючний костюм з кедами та виглядати стильно.

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    Теги: ООН саміт дружина Instagram Олена Зеленська перша леді
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    Олена Зеленська показала елегантний образ на діловій зустрічі (фото)