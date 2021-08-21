Олена Зеленська показала елегантний образ на діловій зустрічі (фото)

Новий образ першої леді – дуже стильний

Олена Зеленська зустрілася з представниками засобів масової інформації, щоб обговорити Київський саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в столиці 23 серпня. Особлива увага публіки як завжди була прикута до її образу.

Для спілкування з журналістами дружина президента вибрала елегантний костюм молочного відтінку, що складається з сукні міді та подовженого піджака. Акцентом світлого вбрання стали човники винного кольору та хустка в тон туфлям. Фотографії з ділової зустрічі Зеленська опублікувала в Instagram.

«Київський саміт перших леді та джентльменів об'єднає понад 20 учасників – дружин і чоловіків глав іноземних держав, а також міжнародних та українських експертів. Саміт вітатиме гостей з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Лівану, Литви, Німеччини, Сербії, Коста - Ріка, а також представників Європейської ради, ВООЗ та ООН Жінки», – написала перша леді.

Спеціальним гостем саміту буде Насім Ніколас Талеб – американський публіцист, економіст, автор низки бестселерів («Чорний лебідь», «Антикрихкість» тощо).

Нагадаємо, недавно Олена Зеленська побувала з робочим візитом на острові Хортиця. Для поїздки перша леді вибрала сучасний образ, показавши, як поєднувати брючний костюм з кедами та виглядати стильно.

Читайте також: