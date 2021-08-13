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    Беленюк подякував Зеленському за підготовку до Олімпіади. У мережі згадали про тренера

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    Зеленський зробив селфі з олімпійським чемпіоном Беленюком, який &laquo;завжди поруч&raquo; - Беленюк подякував Зеленському за підготовку до Олімпіади. У мережі згадали про тренера
    Зеленський зробив селфі з олімпійським чемпіоном Беленюком, який «завжди поруч»
    Фото: Жан Беленюк / Facebook

    Жан Беленюк подякував президенту за можливість у нелегкий час підготуватися до найважливіших змагань у житті

    Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, народний депутат з фракції «Слуга народу» Жан Беленюк опублікував у Facebook спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

    З огляду на розташування людей у кадрі, фотографію робив особисто Зеленський.

    «Дякую, пане президенте, за можливість у нелегкий час підготуватися до найважливіших змагань у житті! Хоч у це мало хто вірив і багато хто критикував, ми довели: неможливе – можливо! Я бажаю вам сил і терпіння реалізувати свої амбітні плани щодо розвитку і процвітання нашої України! Упевнений, усе вийде, як би складно не було! P.S. Я завжди поруч», – написав Беленюк.

    Натомість у коментарях під постом Беленюку нагадали про його тренера.

    «Не знав, що президент готував тебе до Олімпіади. Думав, що це виключно заслуга твого тренера Володі Шацьких», – пише журналіст Дмитро Лазуткін.

    «Ну будеш знати», – відповів йому Жан Беленюк.

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    До слова, Беленюк вважає, що не можна вішати провали на Олімпіаді тільки на тренерів.

    Як відомо, на Олімпіаді в Токіо збірна України здобула 19 медалей і посіла 44 загальнокомандне місце.

    Також Беленюк розповів про різне ставлення до спортсменів в українській збірній.

    Детальніше читайте в інтерв'ю: Жан Беленюк: Деякі члени делегації використовують поїздки на Олімпіаду як власну відпустку
    Теги: Олімпіада селфі Володимир Зеленський Жан Беленюк Олена Зеленська
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    Беленюк подякував Зеленському за підготовку до Олімпіади. У мережі згадали про тренера