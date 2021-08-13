Беленюк подякував Зеленському за підготовку до Олімпіади. У мережі згадали про тренера

Жан Беленюк подякував президенту за можливість у нелегкий час підготуватися до найважливіших змагань у житті

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, народний депутат з фракції «Слуга народу» Жан Беленюк опублікував у Facebook спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

З огляду на розташування людей у кадрі, фотографію робив особисто Зеленський.

«Дякую, пане президенте, за можливість у нелегкий час підготуватися до найважливіших змагань у житті! Хоч у це мало хто вірив і багато хто критикував, ми довели: неможливе – можливо! Я бажаю вам сил і терпіння реалізувати свої амбітні плани щодо розвитку і процвітання нашої України! Упевнений, усе вийде, як би складно не було! P.S. Я завжди поруч», – написав Беленюк.

Натомість у коментарях під постом Беленюку нагадали про його тренера.

«Не знав, що президент готував тебе до Олімпіади. Думав, що це виключно заслуга твого тренера Володі Шацьких», – пише журналіст Дмитро Лазуткін.

«Ну будеш знати», – відповів йому Жан Беленюк.

До слова, Беленюк вважає, що не можна вішати провали на Олімпіаді тільки на тренерів.

Як відомо, на Олімпіаді в Токіо збірна України здобула 19 медалей і посіла 44 загальнокомандне місце.

Також Беленюк розповів про різне ставлення до спортсменів в українській збірній.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Жан Беленюк: Деякі члени делегації використовують поїздки на Олімпіаду як власну відпустку