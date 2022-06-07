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рус
    Події в Україні

    Зеленський розповів, скільки техніки потрібно Україні для повномасштабного контрнаступу

    Зеленський заявив, що поки не буде достатньо техніки &ndash; буде гинути багато людей - Зеленський розповів, скільки техніки потрібно Україні для повномасштабного контрнаступу
    Зеленський заявив, що поки не буде достатньо техніки – буде гинути багато людей
    фото з відкритих джерел

    Україна має збільшити в 10 разів кількість техніки

    Україна має збільшити в 10 разів кількість техніки та військових для переходу у контрнаступ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю FT.

    «Щоб наступати потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене – це пріоритет", – зазначив Зеленський.

    Раніше заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що для контрнаступу та повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій, Збройним силам України необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, США відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системиамериканського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів(49 миль).

    З повним переліком озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги, можна ознайомитись тут.

    Додамо, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

    29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.

    Теги: росія окупанти війна Україна президент озброєння окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, скільки техніки потрібно Україні для повномасштабного контрнаступу