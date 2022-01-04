Порошенко показав у яскравих фото, яким був 2021 рік

Світлини, які демонструють активне політичне життя експрезидента Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив низку промовистих світлин, якими продемонстрував свою суспільно-політичну діяльність в 2021-му та показав виклики, із якими доводилося боротися протягом року.

Порошенко виклав фото, на яких він зустрічається із європейськими колегами, українськими лікарями, бійцями, що захищають нашу державу від російської агресії, представниками церкви, а також звичайними громадянами України.

Зокрема лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко показав серію світлин, де він здійснив поїздку на Донбас, побував на передовій, поспілкувався із українськими воїнами та передав військове обладнання.

Експрезидент не оминув тему коронавірусу, який був головним викликом 2021 року. Він показав фото із лікарями в різних куточках держави, які рятували українців від пандемії.

Також на багатьох світлинах Порошенко разом із дружиною Мариною: вони разом зустрічаються із виборцями, відкривають об’єкти інфраструктури, відвідують книжкові фестивалі тощо. До речі, минулого року подружжя Порошенків відсвяткувало 37 років із дня весілля: експрезидент також виклав низку романтичних світлин із дружиною.

П'ятий президент не оминув і курйози, які з ним трапилися протягом 2021 року. Так, він опублікував фото, де невідомі облили його зеленкою в центрі Києва. Також п’ятий президент виклав фотографію з барткою, яка відразу стала мемом у соцмережах. А ще нагадав історію, коли він роздавав полуницю на Донбасі: фото відразу підхопили користувачі мережі Facebook.

Раніше Петро Порошенко опублікував на Facebook відеоролик, в якому він зустрічається із людьми в різних регіонах України, які відвідав упродовж 2021 року.

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