З'явилося відео затримання чоловіка, який облив Порошенка зеленкою

У Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента й народного депутата Петра Порошенка. Відповідне відео опублікував Телеграм-канал Pavlosky News.

«Поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в Петра Порошенка», – йдеться в повідомленні.

На записі видно, як правоохоронці ведуть затриманого, не реагуючи на вигуки навколо.

У поліції сам інцидент і затримання чоловіка поки не коментували.

Нагадаємо, у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці. Інцидент трапився біля станції метро«Хрещатик». Невідомі облили Порошенка зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну. Політик звернувся за допомогою поліції й поїхав разом із правоохоронцями.

Згодом Порошенко звернувся до Зеленського: «не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею».