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    З'явилося відео затримання чоловіка, який облив Порошенка зеленкою

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    З'явилося відео затримання чоловіка, який облив Порошенка зеленкою

    У Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику

    Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента й народного депутата Петра Порошенка. Відповідне відео опублікував Телеграм-канал Pavlosky News.

    «Поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в Петра Порошенка», – йдеться в повідомленні.

    На записі видно, як правоохоронці ведуть затриманого, не реагуючи на вигуки навколо.
    У поліції сам інцидент і затримання чоловіка поки не коментували.

    Нагадаємо, у Києві облили зеленкою колишнього президента України Петра Порошенка. Це сталося на Хрещатику, після Маршу захисників, який пройшов у столиці. Інцидент трапився біля станції метро«Хрещатик». Невідомі облили Порошенка зеленкою, коли він після Маршу йшов до Кабміну. Політик звернувся за допомогою поліції й поїхав разом із правоохоронцями.

    Згодом Порошенко звернувся до Зеленського: «не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею».

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    Теги: День Незалежності Україна поліція
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    З'явилося відео затримання чоловіка, який облив Порошенка зеленкою