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    Думки вголос

    Президент воюючої країни три дні займався записом новорічного привітання

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    Привітання президента Зеленського тривало 21 хвилину - Президент воюючої країни три дні займався записом новорічного привітання
    Привітання президента Зеленського тривало 21 хвилину

    В Україні призупиняють виробництво маслозаводи та хлібозаводи, але...

    Мовою оригіналу

    Оказывается, новогоднее поздравление записывалось три дня!

    Еще раз: три дня президент воюющей страны,

    • в которой нет газа и угля,
    • в которой нет качественного зерна для хлеба,
    • в которой приостанавливают производство маслозаводы и хлебозаводы

    Занимается записью видоисика с безумным хронометражем в 21-одну минуту!

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський новорічні свята президент
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    Президент воюючої країни три дні займався записом новорічного привітання