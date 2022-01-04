Президент воюючої країни три дні займався записом новорічного привітання
Привітання президента Зеленського тривало 21 хвилину
В Україні призупиняють виробництво маслозаводи та хлібозаводи, але...
Мовою оригіналу
Оказывается, новогоднее поздравление записывалось три дня!
Еще раз: три дня президент воюющей страны,
- в которой нет газа и угля,
- в которой нет качественного зерна для хлеба,
- в которой приостанавливают производство маслозаводы и хлебозаводы
Занимается записью видоисика с безумным хронометражем в 21-одну минуту!
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Джерело: блог Олени Яхно
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