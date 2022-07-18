Порошенко з польським депутатом побували на Донеччині (фото, відео)

П’ятий президент переконаний: те, що робить Росія на території України – це геноцид

Петро Порошенко з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував у Бахмутському районі Донеччини, зокрема у місті Часів Яр, де 13 липня після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

«Це – зруйнований будинок в місті Часів Яр. Тут загинуло 50 людей. Серед уламків так і застигли понівечений дитячий візочок, велосипед, що зачепився за зруйновану стіну. Моторошне видовище. Саме так, з точки зору Путіна, «звільняють» російськомовних мешканців Донбасу. Їх звільняють від життя. За кожне життя українського цивільного: української жінки, української дитини, українського чоловіка – кров’ю будуть відповідати нелюди, варвари, які обстрілюють мирне місцеве населення», – наголошує Порошенко.

П’ятий президент переконаний: те, що робить Росія на території України – це геноцид. «Так само вони нас вбивали у 33-му, так само вони нас вбивали і в повоєнні роки на Західній Україні. Так само вони нас вбивають і зараз», – говорить Порошенко.

«Сьогодні тут – разом із депутатом Польського Сейму, добрим другом України і моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те, що Україна здобула поглиблену та всеохоплюючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі і дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні», – зазначає Порошенко.

«Ми дуже вдячні українській нації за цей опір. Я бачив Бучу… Я вважаю, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за наші спільні цінності. Моя місія – пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці – це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності», – говорить Павел Коваль.

Петро Порошенко додає: «приїжджаючи на фронт, я щоразу нагадую собі, для чого це все, заради чого наша боротьба і де коріння нашої люті, яка додає нам сил битися і перемагати».

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Нещодавно з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.