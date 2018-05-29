Портрети відчаю. Моторошні фото американок, які стали жертвами вживання наркотиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окружна в'язниця у віддаленому куточку Аппалачі дає уявлення про те, як наркотики руйнують американські сім'ї

Тут, і в безлічі інших місць, наркоманія призводить до стрімкого зростання числа жінок-ув'язнених. Більше десяти років тому у в'язниці округу Кемпбелл на північному сході штату Теннессі рідко знаходилося більше 10 жінок. Зараз число ув'язнених становить близько 60 осіб.

Більшість з тих, хто опинився тут, пройшли однаковим шляхом: вони заарештовані за звинуваченнями, які пов'язані з наркотиками і перебувають в камері 23 години на добу. Багато з їхніх знайомих також є наркоманами. Вони не отримують ніяких консультацій. Потім тижні, місяці або роки по тому, їх випускають в те ж саме середовище, де друзі, а в деяких випадках і сім'ї, також вживають наркотики. Незабаром вони знову опиняються у в'язниці.

І цикл починається заново: ще один арешт, ще одна фотографія, ще одна рожева уніформа і в камеру.