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    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)

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    Окупанти вирішили забрати у людини навіть дах над головою - Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    Окупанти вирішили забрати у людини навіть дах над головою
    фото: Радіо Свобода

    Знесення будівлі розпочали у присутності співробітників ОМОНу

    У Криму продовжуються репресії проти кримськотатарського національного руху.

    Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, у селі Морське (Судак) російська влада почала зносити будинок активіста Рустема Усеїнова.

    До його будинку вранці приїхали російські судові виконавці та близько 20 співробітників ОМОНу, поліція, пожежний автомобіль, швидка допомога, представники служби електропостачання, підігнали екскаватор. Самому Усеїнову стало погано, його забрала швидка допомога.

    Знесення будівлі розпочали у присутності російських поліцейських, судових виконавців та співробітників ОМОНу. Особисті речі з дому вивезли.

    За словами знайомих, Рустем Усеїнов намагався узаконити ділянку з 2002 року.

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    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)
    фото: Радіо Свобода

    Нагадаємо, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

    Пізніше Радев пояснив, окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією. У роз'ясненні йдеться, що Радев неодноразово заявляв, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

    Як відомо, президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін. За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

    Теги: Крим кримські татари будинок влада
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    Російська влада знесла будинок кримськотатарського активіста (фото)