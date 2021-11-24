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    Події в Україні

    Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)

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    Будинок, у якому проживає чиновників, належить літній жінці, яка мешкає неподалік - Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)
    Будинок, у якому проживає чиновників, належить літній жінці, яка мешкає неподалік
    фото скріншот відео

    Дмитренко вказав у декларації неправдиву інформацію

    Очільник Харківського управління лісового господарства Сергій Дмитренко вирішив приховати від податківців свої статки, і вказав у декларації не усе майно. Про це йдеться у сюжеті телеканалу Live.

    У своїй декларації чиновник зафіксував лише квартиру у місті Зміїв на 79 квадратів і дві недорогі автівки. Згідно з декларацією, він не має ані грошових активів, ані маєтків. «Тільки зареєстрований і проживає пан Дмитренко в розкішному будинку на 120 квадратів, а не в задекларованій квартирі. Цікаво, що цей будинок належить не родині посадовця, а Вербицькій Ніні Іванівні, літній жінці, яка мешкає у скромному будинку неподалік», – йдеться у повідомленні.

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    Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)
    Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)
    Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)

    Ким для пана Сергія є Ніна Іванівна та чому він прописався у «її будинку», посадовець розповідати відмовився: «А звідки я знаю. Стара людина. Звідки я знаю, відома чи невідома», – відповів він журналістам.

    До слова, НАЗК склала протоколи проти п'яти чиновників, які виписували премії самі собі

    Як раніше повідомлялося, у 99% перевірених деклараціях чиновників виявлені недостовірні дані.

    Теги: Харків чиновник НАЗК будинок майно
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    Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)