Чиновник прописався у будинку невідомої жінки, щоб приховати статки (фото)

Дмитренко вказав у декларації неправдиву інформацію

Очільник Харківського управління лісового господарства Сергій Дмитренко вирішив приховати від податківців свої статки, і вказав у декларації не усе майно. Про це йдеться у сюжеті телеканалу Live.

У своїй декларації чиновник зафіксував лише квартиру у місті Зміїв на 79 квадратів і дві недорогі автівки. Згідно з декларацією, він не має ані грошових активів, ані маєтків. «Тільки зареєстрований і проживає пан Дмитренко в розкішному будинку на 120 квадратів, а не в задекларованій квартирі. Цікаво, що цей будинок належить не родині посадовця, а Вербицькій Ніні Іванівні, літній жінці, яка мешкає у скромному будинку неподалік», – йдеться у повідомленні.

Ким для пана Сергія є Ніна Іванівна та чому він прописався у «її будинку», посадовець розповідати відмовився: «А звідки я знаю. Стара людина. Звідки я знаю, відома чи невідома», – відповів він журналістам.

До слова, НАЗК склала протоколи проти п'яти чиновників, які виписували премії самі собі

Як раніше повідомлялося, у 99% перевірених деклараціях чиновників виявлені недостовірні дані.