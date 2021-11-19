Посол Болгарії віддувався в МЗС України через заяви президента про «російський» Крим

Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму

Міністерство закордонних справ викликало посла Болгарії через заяви Радева про «російський» Крим

У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

«Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радєеа стосовно Криму під час учорашніх передвиборчих теледебатів. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах, – ідеться у коментарі на сайті МЗС України.

У відомстві зазначили, що очікують спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його вчорашньої заяви.

«Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі «Кримської платформи», – зазначили в МЗС України.

Раніше президент Болгарії Румен Радев на дебатах назвав окупований Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

Нагадаємо, на загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Разом із парламентом громадяни Болгарії обирали і президента країни. Чинний глава держави Румен Радев, який вважається одним із близьких до Кремля європейських лідерів, за прогнозами набирає 49 відсотків голосів, більш ніж удвічі випереджаючи найближчого суперника, кандидата від консерваторів Анастаса Герджикова.

21 листопада має відбутися другий тур виборів, у якому Радев вважається очевидним фаворитом.

Зазначимо, що 14 листопада в Болгарії відбулися треті за цей рік парламентські вибори.