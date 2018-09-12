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    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко

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    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко

    Фотограф Енріке Метінідес фотографував кримінальний Мехіко протягом 50-ти років

    Жертви дорожньо-транспортних пригод та бандитських перестрілок, потопельники і самогубці - найгостріші події кримінальної хроніки протягом 50-ти років ставали сюжетами знімків мексиканського фотографа Енріке Метінідеса.

    Енріке Метінідес народився в 1934 році. У Мехіко, своєму рідному місті, Енріке постійно бачив смерть і витівки злочинних угруповань. Ще будучи дитиною, майбутній майстер моторошних кадрів пропадав на показах фільмів про гангстерів і поліцейських. Те, що відбувається на екрані справляло на Енріке неймовірне враження, що і визначило його подальший кар'єрний шлях.

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    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко
    Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко

    Самогубства, критичні ситуації, катастрофи, справжні людські емоції і біль - Метінідес фотографував трагедії в Мехіко протягом 50-ти років, аж до 1997 року. Фотограф знімав для преси, спеціально вибираючи найсміливіші і найбільш провокаційні видання.

    Джерело: cameralabs.org

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