Самогубства, ДТП та перестрілки бандитів. Моторошні фото кримінального Мехіко



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Фотограф Енріке Метінідес фотографував кримінальний Мехіко протягом 50-ти років

Жертви дорожньо-транспортних пригод та бандитських перестрілок, потопельники і самогубці - найгостріші події кримінальної хроніки протягом 50-ти років ставали сюжетами знімків мексиканського фотографа Енріке Метінідеса.

Енріке Метінідес народився в 1934 році. У Мехіко, своєму рідному місті, Енріке постійно бачив смерть і витівки злочинних угруповань. Ще будучи дитиною, майбутній майстер моторошних кадрів пропадав на показах фільмів про гангстерів і поліцейських. Те, що відбувається на екрані справляло на Енріке неймовірне враження, що і визначило його подальший кар'єрний шлях.

Самогубства, критичні ситуації, катастрофи, справжні людські емоції і біль - Метінідес фотографував трагедії в Мехіко протягом 50-ти років, аж до 1997 року. Фотограф знімав для преси, спеціально вибираючи найсміливіші і найбільш провокаційні видання.

Джерело: cameralabs.org