  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)

    • Розсилка
    ДТП на проспекті Перемоги - П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Перемоги

    У водія Ford виявлено 1.24 проміле алкоголю в крові

    У вівторок, 11 вересня, на проспекті Перемоги сталася п'яна ДТП: Ford Scorpio на великій швидкості влетів у припаркований на стоянці KIA Cerato.

    Аварія трапилася приблизно о 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами свідка, він стояв з другом в приблизно в 70 метрах від місця аварії, і дивився в ту сторону, де сталася ДТП. Він побачив, як по проспекту Перемоги з центру міста, в сторону станції метро «Політехнічний інститут» на великій швидкості їхав чорний автомобіль. Машину почало заносити на дорозі. Через секунду свідок почув звук різкого гальмування коліс, гучний хлопок і побачив аварію.

    Читайте також

    Він підбіг до місця події і став допомагати водієві Ford вибратися з машини, від останнього виходив різких запах алкоголю. «Американець» влетів у KIA Cerato, що стояв у паркувальній зоні.

    Обидва автомобілі істотно пошкоджені. У «корейці» на момент ДТП, нікого не було.

    Водій Ford отримав травму голови, лікарі «швидкої» надали допомогу і зупинили кров. Від госпіталізації він відмовився.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Патрульні запропонували водієві Ford пройти тест на присутність в крові алкоголю. Результат показав 1.24 проміле.

    Нагадаємо, 11 вересня на Жулянському мосту в Києві сталася ДТП за участю Toyota Rav4 і Mercedes-Benz A класу. Внаслідок зіткнення Toyota перекинулася.

    Читайте також
    ДТП Київ алкоголь водій автомобіль аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ