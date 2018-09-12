П’яна ДТП на проспекті Перемоги: Ford протаранив KIA (фото, відео)



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Фото: Інформатор ДТП на проспекті Перемоги

У водія Ford виявлено 1.24 проміле алкоголю в крові

У вівторок, 11 вересня, на проспекті Перемоги сталася п'яна ДТП: Ford Scorpio на великій швидкості влетів у припаркований на стоянці KIA Cerato.

Аварія трапилася приблизно о 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами свідка, він стояв з другом в приблизно в 70 метрах від місця аварії, і дивився в ту сторону, де сталася ДТП. Він побачив, як по проспекту Перемоги з центру міста, в сторону станції метро «Політехнічний інститут» на великій швидкості їхав чорний автомобіль. Машину почало заносити на дорозі. Через секунду свідок почув звук різкого гальмування коліс, гучний хлопок і побачив аварію.

Він підбіг до місця події і став допомагати водієві Ford вибратися з машини, від останнього виходив різких запах алкоголю. «Американець» влетів у KIA Cerato, що стояв у паркувальній зоні.

Обидва автомобілі істотно пошкоджені. У «корейці» на момент ДТП, нікого не було.

Водій Ford отримав травму голови, лікарі «швидкої» надали допомогу і зупинили кров. Від госпіталізації він відмовився.

Патрульні запропонували водієві Ford пройти тест на присутність в крові алкоголю. Результат показав 1.24 проміле.

Нагадаємо, 11 вересня на Жулянському мосту в Києві сталася ДТП за участю Toyota Rav4 і Mercedes-Benz A класу. Внаслідок зіткнення Toyota перекинулася.