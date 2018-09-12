На трасі Житомир - Вінниця вантажівка злетіла з дороги



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На щастя, ніхто не постраждав

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 вересня, у світлу пору доби. Тоді вантажний автомобіль на швидкості злетів з дороги.

Випадок трапився вчора по обіді. Тоді у Бердичівському районі поблизу села Осиково вантажний автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався в бетонне огородження.

\«Швидкість була неймовірною, – пише місцевий депутат Ілля Смичок. – Кабіну вантажівки аж вивернуло в іншу сторону. На щастя, водій транспортного засобу не постраждав».

Наразі вантажний автомобіль відправили на арештмайданчик. Працівники правоохоронних органів встановлюють деталі інциденту.

Джерело: vn.oblast.online