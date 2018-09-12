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    На трасі Житомир - Вінниця вантажівка злетіла з дороги

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    На трасі Житомир - Вінниця вантажівка злетіла з дороги

    На щастя, ніхто не постраждав

    Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 11 вересня, у світлу пору доби. Тоді вантажний автомобіль на швидкості злетів з дороги.

    Випадок трапився вчора по обіді. Тоді у Бердичівському районі поблизу села Осиково вантажний автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався в бетонне огородження.

    \«Швидкість була неймовірною, – пише місцевий депутат Ілля Смичок. – Кабіну вантажівки аж вивернуло в іншу сторону. На щастя, водій транспортного засобу не постраждав».

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    На трасі Житомир - Вінниця вантажівка злетіла з дороги
    На трасі Житомир - Вінниця вантажівка злетіла з дороги

    Наразі вантажний автомобіль відправили на арештмайданчик. Працівники правоохоронних органів встановлюють деталі інциденту.

    Джерело: vn.oblast.online

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