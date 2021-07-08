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    У «Слузі народу» натякнули, хто фінансує «маргінальні праворадикальні рухи»

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    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Микита Потураєв невдоволений&nbsp;маршем на честь ветеранів дивізії &laquo;Галичина&raquo; - У «Слузі народу» натякнули, хто фінансує «маргінальні праворадикальні рухи»
    Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв невдоволений маршем на честь ветеранів дивізії «Галичина»
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп обурився, що росіяни намагаються виставити Україну державою, де панує ксенофобія та антисемітизм

    Голова комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв розповів в інтерв’ю «Главкому» про фінансування «маргінальних та майже неіснуючих праворадикальних груп».

    «У мене є інформація, що ще з минулого року представники однієї фракції, які бігають і кажуть, що я їх дуже ображаю, знову почали активно фінансувати абсолютно маргінальні, майже неіснуючі праворадикальні групи. Проводились певні акції і біля посольства Ізраїлю, і біля посольства Російської Федерації. Це все виглядало нібито й патріотично, але проводилося зовсім в інших цілях», – заявив нардеп.

    Марш на честь ветеранів дивізії «Галичина» він назвав «одним з елементів цього ланцюга».

    «Це робиться, аби дискредитувати українську історію і поставити нас в один ряд з нацистською Німеччиною та її сателітами. Але цього не вийде. І заради цього ми маємо чітко і відверто казати, що були і трагічні помилки як, наприклад, з дивізією «Галичина», але УПА – це зовсім інша історія», – переконує «слуга народу».

    «Росіяни ж спеціально постійно проводять знак рівності між ними. Вони приписують ОУН (б) ті стосунки, що мала ОУН (м), яка, дійсно, співпрацювала з «гітлерівцями». Це не наші припущення, а факти. А росіяни намагаються це все зліпити в одне і виставити Україну державою, де панує ксенофобія, антисемітизм і так далі. Тому нам потрібно і на законодавчому рівні визначати своє ставлення до цих питань», – резюмував голова комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

    Потураєв також пояснив, чому у Раді хочуть героїзувати Бандеру та Шухевича.

    Більше читайте в інтерв’ю: Микита Потураєв: Треба поставити крапку в питанні Бандери та Шухевича
    Теги: історія депутат націоналісти фінансування ксенофобія партія Слуга народу Микита Потураєв
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    У «Слузі народу» натякнули, хто фінансує «маргінальні праворадикальні рухи»